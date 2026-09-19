Çocukluk hatası meslek sahibi yaptı

Akın, "Bir eşyanın antika sayılması için genelde 100 yılı doldurması gerekir ama 50-60 yıllık çok nadir parçalar da nadirliğinden dolayı antika niteliği taşıyor." dedikten sonra şöyle devam etti:

“Gelen müşteriler 'A ne güzel, bizi geçmişe götürdü. Bu bizim evde vardı, babaannemde, annemde vardı' diye tepki veriyorlar. Yıllardır esnaflık yapıyorum, daha önce başka işler de işlettim. O zamanlar dükkânımda huzurlu değildim ama burada çok huzurluyum. Burada yatarım, şurada uyurum, hiç sıkıntı değil; burası insana geçmişin o sıcak havasını veriyor.”