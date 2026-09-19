Çocukluk hatası meslek sahibi yaptı
19.09.2026 10:17
Dedesinden kalan pul koleksiyonu ve aile yadigarı eşyalarla antika merakı başlayan 52 yaşındaki Hakan Akın, hobisini mesleğe dönüştürdü. Her şey, bir çocukluk hatasıyla başladı.
Antikacı Hasan Akın, meslekte 10 yılı geride bıraktı. Çocukluk yıllarında başlayan koleksiyon merakını profesyonel ticarete dönüştürme hikayesini anlattı.
Antikacılık serüveninin aileden kalan yadigârlarla başladığını belirten Akın, "52 yaşındayım. Bu meslekte 10 yılı devirdik. Benim zaten böyle bir zevkim vardı; dedemden, ailemden kalan eşyalar vardı ve onları satmıyordum. Daha sonra ilgilenmeye, kendim de satın almaya başladım. Eşyalar çoğalınca zamanla işin ticaretine girdik, süreç o şekilde başladı." ifadelerini kullandı.
Akın, koleksiyonculuk bilincini acı bir tecrübeyle edindiğini de ekledi.
Hasan Akın, o tecrübesini şöyle paylaştı: “Dedem bana bir pul koleksiyonu bıraktı ama ben çocukken iyi koruyamadım. Bilmediğimiz için zarfların üzerindeki pulları söktük, heder oldu, mahvoldu. Hata ettik tabii. Ondan sonra o açığı kapatmak için başkalarından pul satın almaya başladım ve koleksiyonu öyle büyüttüm.”
SİRK BİSİKLETİNDEN OSMANLI DİLEKÇELERİNE
Akın'ın dükkanında sirklerde kullanılan ilginç bir bisikletten Osmanlı dönemine ait dilekçelere kadar geniş bir ürün yelpazesi bulunduğu görüldü.
Akın, “İlginç hikâyesi olan çok eşya var. Mesela gözümüzün önünde sirklerde palyaçoların kullandığı değişik bir bisiklet duruyor. Yurt dışındaki bir sirkten geldi. Herhalde yenisini alınca bu boşa çıktı, sonra da bize nasip oldu. Dükkânda malzeme çok, gelip gidiyor, satılıyor. Osmanlı dönemi dilekçeler var, satılan özel porselenler vardı.” dedi.
Akın, "Bir eşyanın antika sayılması için genelde 100 yılı doldurması gerekir ama 50-60 yıllık çok nadir parçalar da nadirliğinden dolayı antika niteliği taşıyor." dedikten sonra şöyle devam etti:
“Gelen müşteriler 'A ne güzel, bizi geçmişe götürdü. Bu bizim evde vardı, babaannemde, annemde vardı' diye tepki veriyorlar. Yıllardır esnaflık yapıyorum, daha önce başka işler de işlettim. O zamanlar dükkânımda huzurlu değildim ama burada çok huzurluyum. Burada yatarım, şurada uyurum, hiç sıkıntı değil; burası insana geçmişin o sıcak havasını veriyor.”