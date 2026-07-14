Coğrafi işaretli lezzetin hasadı için geri sayım başladı. Yapay petek yok, tamamen doğal

Geven, kekik başta olmak üzere çok sayıda endemik bitki türüne ev sahipliği yapan Karlıova, zengin florasıyla hem bölgedeki hem de farklı illerden gelen gezgin arıcıları ağırlıyor.

Coğrafi işaret tescilli Bingöl balının önemli üretim merkezlerinden biri olan ilçede hasat heyecanı yaşanırken, üreticiler kaliteli ve verimli bal elde edebilmek için kovanların günlük bakımını aksatmıyor.

Arıların gelişimini yakından takip eden üreticiler, hasat öncesi yoğun mesai harcıyor.