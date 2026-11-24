Her biri 42 kilometrelik zorlu parkurlarda mücadele eden Bıdı, ileri yaşına rağmen atletizmden kopmayarak azmin yaş tanımadığını bir kez daha gösterdi.



3 ayrı maraton organizasyonunda elde ettiği başarıyı tek madalyada buluşturan demir adam Ali Bıdı, koşmaya, mücadele etmeye ve yaşama meydan okumaya devam edeceğini ifade etti.