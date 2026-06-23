Çölyak hastalarının favorisi. Hasadı başladı, kilosu 100 TL'yi buluyor

Tarlada hasadını yaptığı karakılçık buğdayın kilogram fiyatının 80 TL ila 100 TL aralığında olmasını bekleyen Ali Fakıoğlu, “Burası 60 dönüme yakın tarlada, karakılçık buğday hasadını yapıyoruz. Bu yıl geçen yıla göre daha iyi verim bekliyoruz” dedi.

Yağışların avantajı da zararı da olduğunu belirten Fakıoğlu, “Sular altında kalan tarlalar oldu. Bizim tarla su altında kalmadı ve iyi verim bekliyoruz” dedi.

Karakılçık buğdayı mineral bakımında zengin, çölyak hastaları için önemli bir tahıl olduğunu ve tokluk hissi verdiğini belirten Fakıoğlu, şu faideleri kullandı:

“Karakılçık buğdayının fiyatı belli olmadı ama ortalama 80 TL ila 100 TL arasında beklentimiz var. Elimdeki orijinal karakılçık buğdayı ve her yıl ekiyoruz. Ata tohumu olup genleri oynanmamış tek tohumdur. Karakılçık buğdayı Aralık ayında ekilip Haziran aylarında hasat edilir.”