Çölyak hastalarının favorisi. Hasadı başladı, kilosu 100 TL'yi buluyor
23.06.2026 09:10
Hatay'ın bereketli toprakları olan Amik Ovası'nda çölyak hastaları tarafından tüketilen ve ata tohumuyla üretilen karakılçık buğdayında hasat başladı.
Türkiye'nin bereketli topraklarına sahip olan Hatay'da, yaz aylarının gelmesiyle tarımsal ürünlerde hasatlar devam ediyor. Bu yılda aşırı yağışlar alan Amik Ovası'nda yeteri olgunluğa ulaşan buğdayda hasat devam ediyor. Antakya ilçesi Arpahan Mahallesi'nde de 60 dönümlük tarlada, ata tohumuyla ekimi yapılan karakılçık buğdayında hasat başladı.
HASAT SÜRÜYOR
Biçerdöver yardımıyla hasat edilen karakılçık buğdayı, diğer buğday türlerine glüteni daha az olan buğday çölyak hastaları tarafından tercih ediliyor. Geçen yılın kurak geçmesinden dolayı verimin düştüğü karakılçık buğdayında bu yılki yağışlarla birlikte verimin artacağı ön görülüyor. Özellikle çölyak hastalarının tükettiği karakılçık buğdayının kilogram fiyatının 80 TL ila 100 TL arasında satılıyor.
"KARAKILÇIK BUĞDAYI GENLERİ OYNANMAMIŞ TEK TOHUMDUR"
Tarlada hasadını yaptığı karakılçık buğdayın kilogram fiyatının 80 TL ila 100 TL aralığında olmasını bekleyen Ali Fakıoğlu, “Burası 60 dönüme yakın tarlada, karakılçık buğday hasadını yapıyoruz. Bu yıl geçen yıla göre daha iyi verim bekliyoruz” dedi.
Yağışların avantajı da zararı da olduğunu belirten Fakıoğlu, “Sular altında kalan tarlalar oldu. Bizim tarla su altında kalmadı ve iyi verim bekliyoruz” dedi.
Karakılçık buğdayı mineral bakımında zengin, çölyak hastaları için önemli bir tahıl olduğunu ve tokluk hissi verdiğini belirten Fakıoğlu, şu faideleri kullandı:
“Karakılçık buğdayının fiyatı belli olmadı ama ortalama 80 TL ila 100 TL arasında beklentimiz var. Elimdeki orijinal karakılçık buğdayı ve her yıl ekiyoruz. Ata tohumu olup genleri oynanmamış tek tohumdur. Karakılçık buğdayı Aralık ayında ekilip Haziran aylarında hasat edilir.”
"KARAKILÇIĞIN DİĞER BUĞDAYLARDAN FARLI GLÜTENİ AZDIR"
Karakılçık buğdayın diğer buğdaylara göre daha az glüteni olmasıyla tercih edildiğini ifade eden Süheyla Bozkurt, “Karakılçık buğday hasadındayız. Bu buğdayın diğer buğdaylardan farkı glüteni az olmasıdır. Ekmek olarak çok tercih edilirken sindirimi de kolay oluyor” dedi.
60 dönüme karakılçık buğdayı ektiklerini söyleyen Bozkurt, “İnşallah verimi çok güzel olacak. Bu yıl bol yağmurlar yağdı ve yağmurlar gelmeden hasat etmeye çalışıyoruz. Büyük marketlere kilo olarak veya un olarak satılıyor. Biz isteğe bağlı 5 kilo ila 50 kilo arasında satıyoruz. Ortalama kilo fiyatını 80 TL ila 100 TL arasında satılıyor” diye konuştu.
"BAZI TARLALAR YAĞIŞLARDAN DOLAYI SULAR ALTINDA KALDI"
“Hasat çok güzel bereketli gidiyor” diyen Bozkurt, "Komşu tarlalardaki buğdaylar yağışlardan dolayı sular altında kaldı ve verim alamadılar. Buğday ektiğimiz bahçeler biraz daha yüksek olduğu için kurtarabildik. Aşırı yağışlardan dolayı çok zayiat da var" ifadelerini kullandı.
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