Çöp evden kurtuldu, yüzü bile değişti
08.05.2026 10:09
Kocaeli'de bir yıldır evden çıkmayan ve biriktirdiği çöplerle yaşayan 60 yaşındaki Süleyman K., barınma merkezine yerleştirildi. Yaşlı adam kişisel bakım sonrası sağlıklı bir görünüme kavuştu.
Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Mustafa Paşa Mahallesi'nde beş katlı bir binanın ikinci katındaki daireden kötü kokular geliyordu.
İhbarı değerlendiren Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 6 Mayıs 2026'da Süleyman K.'nin evine gitti ve burada büyük miktarda çöple karşılaştı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri çağırıldı.
Süleyman K.’nin, belediye ve komşuları tarafından getirilen yiyecekleri biriktirdiği görüldü, ev boşaltılarak ilaçlama yapıldı.
Süleyman K., sağlık kontrolü için Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, ev temizlendi.
1 YILDIR EVDEN ÇIKMAMIŞ
20 yıl önce eşinden ayrılan ve şehir dışında yaşayan 2 kızı olan Süleyman K.'nin uzun süredir saç ve sakal tıraşı olmadığı, oturduğu dairesinin icra yoluyla bir başkasına satılmasının ardından 1 yıldır evden çıkmadığı belirtildi.
Süleyman K.’nin ihtiyaçlarının komşuları ve belediye tarafından karşılandığı, ailesinden, akrabalarından ve çevresinden gelen yardım taleplerini reddettiği ifade edildi.
Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edilen Süleyman K., Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi'ne bağlı personel tarafından İzmit Kuruçeşme Mahallesi’ndeki Barınma ve Konaklama Merkezi'ne götürüldü.
Süleyman K., burada 1 yıl sonra ilk kez yapılan kişisel bakım sonrası sağlıklı bir görünüme kavuştu.