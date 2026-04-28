Çöp evlerin tahliyesinde kriz. Komşularla kavga etti
28.04.2026 15:35
Son Güncelleme: 28.04.2026 16:33
DHA
İstanbul'da bir binada ailesiyle birlikte yaşayan Yıldız Y.'nin dört dairesinden ikisi çöp eve dönüştüğü gerekçesiyle şikayet edildi. Tahliye sırasında Yıldız Yetgin ile komşular arasında kavga çıktı.
İstanbul'un Avcılar ilçesindeki bir binada 8 daireden 4'ünde ailesiyle birlikte yaşayan Yıldız Y., bunların ikisini 'çöp eve' dönüştürdüğü gerekçesiyle komşuları tarafından şikayet edildi.
Bunun üzerine Avcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü, Avcılar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Avcılar Belediyesi'yle polis ekipleri binaya gitti.
5 SAATTE 3 KAMYON ÇÖP ÇIKARILDI
Ekipler, yoğun şekilde kötü koku gelen bir dairede çöp, karton, kumaş parçası ve çöpten toplanan çeşitli eşyalarla karşılaştı.
5 saatlik çalışmada 3 kamyon çöp çıkarıldı.
MAHKEME TAHLİYEYİ DURDURDU
Bu sırada mahkeme, Yıldız Y.'nin itirazı üzerine çöp tahliyesinin geçici süreyle durdurulmasına karar verdi. Kararın ardından ekipler diğer dairedeki tahliye işlemine başlamadı.
Bu karara yapılan itiraz yerinde bulununca, çöp evlerin yeniden tahliyesine karar verildi. Birkaç gün sonra oluşturulan ekip aynı binaya geldi.
KADIN POLİS İSTEDİ
Kadın, görevlileri görünce anahtarı alıp geldi. Ancak evde özel eşyalarının bulunduğunu belirterek kadın polis eşliğinde girilmesini istedi.
"KADIN OLDUĞUM İÇİN BASKI GÖRÜYORUM"
Kadın polis beklenirken komşular arasında tartışma başladı.
Komşularının kendisine iftira attığını, ekmek almak için bile dışarı çıkamaz hale geldiğini, bu kadar evi olmasına rağmen kiralık eve çıkacağını belirten Yıldız Yetgin, kadın olduğu için baskı gördüğünü ileri sürdü.
Kiracılarından para bile alamadığını savunan Yetgin, kapısının kırıldığını, çeyizinin belediyeye ait çamurlu alana döküldüğünü ileri sürdü.
"BİNADA FARELER GEZİYOR" İDDİASI
Komşular ise Yıldız Yetgin'den değil, evin çöp olmasından, önünde farelerin gezmesinden rahatsız olduklarını söyledi.
Gelen görevlinin ardından kontrol yapıldı.
Bir evde olağanüstü durum görülmezken, birinde paketlenmiş kutu ve torbaların alınması için 5 günlük süre tanındı.
Komşular birkaç gün önce binaya yanaşan kamyonla evden çok sayıda kutu ve torba yüklendiğini söyledi.