Çöp sanıp binlerce lirayı attı. 15 ton atığı didik didik aradılar
09.07.2026 12:45
İzmir'de çöp sanılan ve yanlışlıkla çöp konteynerine atılan poşetin içinden 400 bin lira çıktı. Yaklaşık 15 ton atığın ayıklandığı arama çalışmalarının ardından para mahalledeki çöp konteynerinde bulundu.
Karabağlar ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki kuyumcu Mehmet Güneş, arkadaşının altın almak için poşette verdiği 400 bin lirayı eve gidince mutfağa koydu.
Durumdan haberi olmayan eşi ise poşeti çöp sanarak evdeki diğer atıklarla birlikte mahalledeki konteynerin yanına bıraktı.
Ertesi gün poşetin çöpe atıldığını öğrenen Güneş, belediye ekiplerinden yardım istedi.
Güneş, ailesiyle ilçedeki çöplerin toplandığı atık toplama merkezine gitti, yaklaşık 15 ton atıkta parayı aradı.
Güneş, bir sonuç elde edememesi üzerine mahalledeki 7 güvenlik kamerasının kayıtlarını inceledi.
Görüntülerde temizlik ekiplerinin dolu konteyneri kamyona boşalttığını, konteyner kenarındaki poşeti ise boşaltılan konteynerin içine attığını gören Güneş, hemen mahalledeki konteynere gitti.
Para dolu poşet, çöplerin içinde bulundu.
"BAŞIMIZDAN KAYNAR SULAR DÖKÜLDÜ"
Mehmet Güneş, paranın emanet olduğunu dile getirip "Arkadaşım 'Yarın altın alacağım, sende durabilir mi?' dedi. İş çıkışı uğradım, bana 400 bin lira para teslim etti. Ben de eve götürdüm." dedi.
Eşine haber vermediğini dile getiren Güneş, "İçinde para olduğunu unuttum, mutfağa bıraktım. Ondan sonra hanım bunu çöp zannediyor. Gidiyor çöpe atıyor. Çöp konteyneri dolu olduğu için paraları konteynerin yanına koyuyor." ifadelerini kullandı.
Güneş, evdeki parayı unutup ertesi gün işe gittiğini, arkadaşı altın almak için geldiğinde eşini aradığını anlatarak "Paraları almaya geliyorum dedim, 'Ne parası?' deyince ağlamaya başladı. Eşim telaşlandı. 'Ben onu çöpe attım' dedi. Bizim başımızdan kaynar sular döküldü." diye konuştu.
Paranın bulunması için büyük emek verdiklerini dile getiren Güneş, şöyle devam etti:
“Çöp kamyonunu bulduk, konteyneri boşalttılar. Yaklaşık 15 ton çöpün içinde 4-5 arkadaş parayı aramaya koyulduk. Kamera kayıtlarına baktık. Kayda bakınca paranın çöp konteynerinin içinde olduğunu fark ettik. Çöp konteynerini karıştırdık, paraları orada bulduk. Helal paraymış, geri geldi.”
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