Çöplerin arasında cansız manken bile var. "Bağımlı gibi bir şey olmuş"
10.07.2026 14:19
Son Güncelleme: 10.07.2026 14:20
İstanbul Sultangazi'de bir apartmanın bodrum katında yıllardır biriktirilen çöpler arasında cansız mankenlerin de olduğu görüldü. Bina sakinleri, kötü koku nedeniyle şikayetçi.
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir vatandaşın oturduğu apartmanın bodrum katında biriktirdiği çöpler yüzünden çevreye yayılan pis koku bina sakinlerini canından bezdirdi.
Atıkların arasında bulunan cansız manken, oyuncak bebekler ve kafesteki bir karga ise görenleri hayrete düşürdü.
Olay, Sultangazi ilçesi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Sefa Ö. isimli vatandaş uzun zamandır sokaklardan topladığı hurda malzemeleri ve çeşitli atıkları hem kendi dairesinde hem de apartmanın bodrum katında depoladı.
Sefa Ö.'nün kedi, köpek ve karga gibi hayvanlarla bir arada yaşadığı öğrenilirken, çöplerden yükselen ağır koku apartman sakinlerini isyan noktasına getirdi.
Bodrum katında yıllardır istiflenen ve adeta çöp evi andıran malzemeler yüzünden binada dayanılmaz bir koku ve rutubet oluştuğunu belirten komşular, ortak kullanım alanlarını kullanamaz hale geldiklerini söyledi
Alanda yaklaşık 3 buçuk kamyon çöp bulunduğunu tahmin eden ve pis koku nedeniyle nefes alamadıklarını dile getiren vatandaşlar, bu durumun hem sağlık hem de güvenlik açısından büyük risk taşıdığını vurguladı.
"CAMLARIMIZI AÇAMIYORUZ"
Durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getiren Ramazan Duman isimli vatandaş, "Abimiz biraz problemli. Son bir iki seneden bu yana binada çok ağır koku var zaten. Çöp kokusu, rutubet kokusu. Bir gün önce aşağı indik, baktık içerisi çöpe dönmüş. Artık içeride durulmuyor. Adam da problemli, sıkıntılı. İçeride her türlü hayvan var, her türlü yeşillik var. Sivrisineklerden, kokudan nefes alamıyoruz. Demircilik yapıyorum diyor, hurda alıp satıyorum diyor. Aşağısı çöp ev olmuş resmen. Belki 1-2 kamyon çöp çıkar. Kokuyor, pis kokuyor, duramıyoruz. Camlarımızı açamıyoruz" dedi.
"BAĞIMLI GİBİ BİR ŞEY OLMUŞ"
Mahmut Sağmak isimli bir diğer vatandaş ise, "Burayı 2016'da aldım. Aldığımda bu ağaçlar yoktu. Çevirmiş, böyle ağaçları büyütmüş, suluyor. Ev rutubet oluyor. Gelen kiracılar durmak istemiyor. Rutubet var, su var. Yan taraflarına çöpe atmış. 3 kamyon, 5 kamyon çöp çıkar o çöplerden duramıyoruz. Burada içeride zaten kediler var, köpekler var, kargalar var. Onlardan da millet rahatsız. Koku yapıyor işte. İçeriye de girdik ama nefes almakta zorlanıyorum. Gerçekten çok ağır bir koku var. O yüzden binada rahatsız oluyor. Burada oturan abi de çöpleri toplamış, sığınaklara doldurmuş. 3-5 kamyon çöpü doldurmuş. Satıyorum diyor ama satmıyor. Bağımlı gibi bir şey olmuş. Çünkü sat dedik, satıyorsan ekmeğinle oynamayalım, götür sat dedik. 'Yok' dedi, 'Ben satmıyorum, çıkaramam' dedi. 'Siz kendiniz ne yapıyorsanız yapın' dedi. Biz de gittik, gördük. Şimdi evime de hep rutubet oluyor, oradan su geliyor. Her yer su olmuş" ifadelerini kullandı.