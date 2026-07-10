Çöplerin arasında cansız manken bile var. "Bağımlı gibi bir şey olmuş"

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir vatandaşın oturduğu apartmanın bodrum katında biriktirdiği çöpler yüzünden çevreye yayılan pis koku bina sakinlerini canından bezdirdi.

Atıkların arasında bulunan cansız manken, oyuncak bebekler ve kafesteki bir karga ise görenleri hayrete düşürdü.

Olay, Sultangazi ilçesi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Sefa Ö. isimli vatandaş uzun zamandır sokaklardan topladığı hurda malzemeleri ve çeşitli atıkları hem kendi dairesinde hem de apartmanın bodrum katında depoladı.

Sefa Ö.'nün kedi, köpek ve karga gibi hayvanlarla bir arada yaşadığı öğrenilirken, çöplerden yükselen ağır koku apartman sakinlerini isyan noktasına getirdi.

Bodrum katında yıllardır istiflenen ve adeta çöp evi andıran malzemeler yüzünden binada dayanılmaz bir koku ve rutubet oluştuğunu belirten komşular, ortak kullanım alanlarını kullanamaz hale geldiklerini söyledi

Alanda yaklaşık 3 buçuk kamyon çöp bulunduğunu tahmin eden ve pis koku nedeniyle nefes alamadıklarını dile getiren vatandaşlar, bu durumun hem sağlık hem de güvenlik açısından büyük risk taşıdığını vurguladı.