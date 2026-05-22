Çoruh Nehri kenarında yetişiyor. Soğuk hava hasadını geciktirdi
22.05.2026 13:06
Artvin'in Yusufeli ilçesinde yılın ilk kiraz hasadı başladı.
Sahip olduğu iklim özellikleri sayesinde birçok meyve ve sebzenin erken yetiştiği Yusufeli ilçesinde, havaların ısınması ile meyve ağaçları ürün vermeye başladı.
Çoruh Nehri kenarında yer alan Dokumacılar köyünde yaşayan çiftçiler, mevsimin ilk kiraz hasadı için bahçelere girdi. Ağaçlarda kızaran ve olgunlaşan kiraz salkımlarını özenle toplayan üreticiler hem hasat mesaisi yaptı hem de dalından kopardıkları taze meyvelerin tadına baktı.
"HASAT MAYIS AYINI BULDU"
Hasat yapan çiftçilerden Ahmet Küçük, bölgenin konumu sayesinde normalde meyvelerin daha erken yetiştiğine dikkat çekti.
Küçük, "Bu kiraz nisanın 15’inde çıkıyordu. Çoruh kenarında olduğu için biraz erken çıkıyor. Ancak bu sene havalar çok soğuk gitti, hasat da mayıs ayını buldu. Şimdi de kirazları topluyoruz, yılın ilk kirazları" diye konuştu
Dikimden sonraki 3-4 yıl içinde meyve vermeye başlayan kiraz ağaçları, verim çağına 6-7 yaşlarında ulaşıyor. Doğru sulama, yıllık budama ve toprak analizine dayalı gübreleme ile ağaç başına ortalama 30 kg ürün alınabiliyor.
Aşırı su kök çürüklüğüne yol açabiliyor. Bu nedenle en ideal yöntemin kontrollü damla sulama sistemleri olduğu ifade ediliyor.
YASAL UYARI
ARTVIN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ARTVIN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.