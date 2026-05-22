Çoruh Nehri kenarında yetişiyor. Soğuk hava hasadını geciktirdi

Sahip olduğu iklim özellikleri sayesinde birçok meyve ve sebzenin erken yetiştiği Yusufeli ilçesinde, havaların ısınması ile meyve ağaçları ürün vermeye başladı.

Çoruh Nehri kenarında yer alan Dokumacılar köyünde yaşayan çiftçiler, mevsimin ilk kiraz hasadı için bahçelere girdi. Ağaçlarda kızaran ve olgunlaşan kiraz salkımlarını özenle toplayan üreticiler hem hasat mesaisi yaptı hem de dalından kopardıkları taze meyvelerin tadına baktı.