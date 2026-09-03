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Çorum'da diyaliz hastalarını taşıyan servis aracı çaya uçtu. 5 yaralı

03.09.2026 12:08

Son Güncelleme: 03.09.2026 12:08

DHA

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Çorum'un İskilip ilçesinde, diyaliz hastalarını taşıyan servis aracının çaya uçması sonucu sürücü ve 4 hasta yaralandı.

Çorum'da diyaliz hastalarını taşıyan servis aracı çaya uçtu. 5 yaralı
DHA

Çorum’un İskilip ilçesinde, köylerde yaşayan diyaliz hastalarını ilçe merkezindeki hastaneye taşıyan servis aracı, çaya uçtu. Kazada sürücü ile 4 diyaliz hastası yaralandı.

Çorum'da diyaliz hastalarını taşıyan servis aracı çaya uçtu. 5 yaralı 1
DHA

Kaza, saat 07.00 sıralarında Büyüktaş Mahallesi’nde meydana geldi. Köylerden diyaliz hastalarını alarak İskilip ilçe merkezine götüren E.K. (27) yönetimindeki servis aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak Meydan Çayı’na uçtu. 

 

Kazada sürücü E.K. ile araçta bulunan 4 diyaliz hastası yaralandı.

Çorum'da diyaliz hastalarını taşıyan servis aracı çaya uçtu. 5 yaralı 2
DHA

İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri ile sağlık ve İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarılarak sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan diyaliz hastaları ileri tetkik ve tedavi amacıyla Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Çorum'da diyaliz hastalarını taşıyan servis aracı çaya uçtu. 5 yaralı 3
DHA

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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