D-100 Karayolu'nda korku dolu anlar. Kamyonet alev alev yandı
20.08.2026 13:25
İstanbul'un Kartal ilçesi D-100 Karayolu'nda seyir halindeki kamyonette çıkan yangın paniğe neden oldu. Can kaybı yaşanmazken, araç kullanılamaz hale geldi.
İstanbul'da Kartal D-100 Karayolu Cevizli mevkiinde saat 11.30 sıralarında hareketli anlar yaşandı.
İddiaya göre; Efe A.’nın kullandığı fayans yüklü kamyonet, Kadıköy istikametine ilerlediği sırada bir anda alev aldı.
Durumu fark eden sürücü Efe A. aracı emniyet şeridine çekerek araçtaki alevlere yangın tüpüyle müdahale etmek istedi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri 2 şeridi trafiğe kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı.
İtfaiye kamyonetteki yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü.
TRAFİK KİLİTLENDİ
Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında kamyonet demir yığınına döndü. Yangın nedeniyle D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Kamyonetin çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.
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