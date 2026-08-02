D-100'de kazaya karışan otomobil alev alev yandı
02.08.2026 08:44
Son Güncelleme: 02.08.2026 08:47
İstanbul'un Bahçelievler ilçesi D-100 Karayolu'nda hafif ticari araçla çarpışan otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
D-100 Karayolu Küçükçekmece istikametinde ilerleyen otomobil ile hafif ticari araç saat 05.00 sıralarında çarpıştı.
Çarpışmanın ardından otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜLER YARALANDI
Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü, kazada yaralanan iki sürücü ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
TRAFİK KİLİTLENDİ
Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nun Küçükçekmece istikametinde araç yoğunluğu yaşandı.
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