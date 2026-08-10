Dağda gezerken buldu, kilosu 8 bin 500 lira. Kayalıkların arasından adeta bereket fışkırdı

İnternet satış fiyatlarına göre, kaya balının kilosu kalitesine, üretim yerine ve doğallığına bağlı olarak ortalama 3 bin 500 TL ile 8 bin 500 TL arasında değişebiliyor.

Sarp kayalıklarda ve mağaralarda arıların kendi elleriyle ördüğü bu yabani bal, az bulunması nedeniyle standart ballara göre oldukça yüksek fiyatlardan alıcı buluyor.