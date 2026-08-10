Dağda gezerken buldu, kilosu 8 bin 500 lira. Kayalıkların arasından adeta bereket fışkırdı
10.08.2026 12:48
Elazığ’da bir vatandaş, kaya balı ararken arılar tarafından yapılan kayalık alana yapılan balı görünce o anları cep telefonuyla kayda aldı.
Elazığ’ın Palu ilçesine bağlı Kır bulak köyünde, doğanın zorlu şartlarında arıların oluşturduğu doğal kaya balı dikkat çekti.
Sarp bir kayalık alanda bulunan bal ve çevresindeki arılar, Bayram Özdoğan tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kayalık alanda yer alan doğal bal, bölgenin zengin doğal yapısını bir kez daha gözler önüne sererken, ortaya çıkan görüntüler ilgi çekti.
KİLOSU 8 BİN 500 LİRAYA KADAR ÇIKIYOR
İnternet satış fiyatlarına göre, kaya balının kilosu kalitesine, üretim yerine ve doğallığına bağlı olarak ortalama 3 bin 500 TL ile 8 bin 500 TL arasında değişebiliyor.
Sarp kayalıklarda ve mağaralarda arıların kendi elleriyle ördüğü bu yabani bal, az bulunması nedeniyle standart ballara göre oldukça yüksek fiyatlardan alıcı buluyor.