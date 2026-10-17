Dağlardan topluyorlar. Önce yıkıyorlar, sonra kurutup ilaç ve kozmetik devlerine satıyorlar

Rahmanlar Mahallesi'nden Havana Sönmez de çitlembik toplamanın kadınlar için önemli bir gelir kapısı olduğunu belirtti.

Sonbaharla birlikte kadınların bir araya gelerek dağlardan çitlembik topladığını anlatan Sönmez, ürünün kurutulduktan sonra satıldığını ya da yağının çıkarıldığını ifade etti.

Çitlembiğin yörede farklı şekillerde tüketildiğini kaydeden Sönmez, "Güz geldiği zaman kadınlar toplanıp gidip topluyoruz. Süzüp, kurutup kimisi yağını yaptırıyor, kimisi satıyor. Kadınlarımız ailelerine destek oluyor. Kurutup çerez olarak da yiyoruz, yağını çıkartıp ekmek kızartarak yemeklere katıyoruz. Yakmadan yenirse şifa niyetine tüketiliyor. Astıma yararlı olduğu, mide rahatsızlıklarına iyi geldiği ve hazımsızlığı giderdiği söyleniyor." diye konuştu.