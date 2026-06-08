Dağların arasında kendiliğinden yetişiyor. Bedava toplayıp, satıyorlar

Arkadaşı ile pikniğe giden Muhammed Türken, "Şu an Erek Dağı'nın arka tarafındayız. Burası Gölardı (Toni) diye geçiyor. İleride Keşiş Gölü var. Görülmesi gereken bir yer ki bizim şu an rotamızda zaten orası var. Gelmişken kısmetimizi de alalım dedik. Özellikle topladığımız uçkunların yapraklarını tekrar doğaya atacağız. Bu sene sanki yoğun bir uçkun var. Özellikle yağışların bolluğundan ve ilkbaharın geç gelmesinden dolayı uçkunlar çok fazla. Önceki yıllarda geldiğimizde tek tük buluyorduk" dedi.