Dağların doğal antibiyotiği tezgaha indi. Kilosu 50 TL, şifa niyetine gidiyor

Çiriş otu tüccarı Mehmet Şancı, çiriş otunu köylülerden temin ettiklerini belirterek, başta İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Kayseri, Diyarbakır ve Van olmak üzere Türkiye'nin birçok iline gönderim yaptıklarını söyledi. Tüccar Şancı, "Biz köylü arkadaşlarımızdan alıyoruz. Başta İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Kayseri, Diyarbakır ve Van olmak üzere Türkiye'nin birçok iline gönderiyoruz. Satışımız her tarafa var. Bu işi büyük kapsamlı yapıyoruz, tırlarla sevkiyat gerçekleştiriyoruz. İşimizden memnunuz, çok şükür köylü de bizden memnun. Şu an köylüden alış fiyatımız 50 TL. Türkiye'nin her tarafından sipariş geliyor. Hatta yurt dışından da sipariş alıyoruz ancak imkân olmadığı için gönderemiyoruz. İşimizden memnunuz. Bu, köylüye de önemli bir katkı sağlıyor" dedi.