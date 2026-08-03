Daha 19 yaşındaydı. Barışmak için çağırıp bıçaklayarak öldürdüler

Anzo'nun kuzeni Alaa Hasan, “Çocuklar ilk önce Instagram’da bir şey yüzünden tartışmış. Sonra barışacaklarmış. ‘Buraya gel’ demişler, o da gitmiş. Sözde konuşmaya gitti. Arkadaşlarıyla birlikte oturuyordu, bırakmış onların yanına gitmiş. Bir tane arkadaşı demiş ki ‘Ben de geleyim.’ İkisinin de ismi Ali herhalde. Ondan sonra geldiler, hiç konuşmadan çocuğa saldırdılar. Birisi şu an yoğun bakımda ağır yaralı, diğer vefat etti. Devlet bizim hakkımızı alsın, başka bir şey istemiyoruz biz. Arkadaşım haber verdi bana. Babası da 10 dakika sonra gitti, çocuğu yerde buldu zaten. Kalbinden bıçaklanmış" dedi.

Polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.