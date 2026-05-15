Dakikalar içinde ilçe beyaza büründü. Ceviz büyüklüğündeki dolu camları kıracaktı
15.05.2026 10:00
Tüm yurdu etkisi altına alınan kuvvetli yağışlardan Bursa da etkilendi. Keles ilçesinde ceviz büyüklüğünde dolu yağışı etkili olurken kiraz ağaçları zarar oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) sarı kod ile uyardığı Bursa'da kuvvetli yağış etkili oldu.
Keles ilçesinde dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Issızören Mahallesi’nde ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle bazı ev ve araçların camları kırılma noktasına geldi.
Vatandaşlar büyük panik yaşadı.
Kısa sürede etkisini artıran dolu yağışı, mahalleyi adeta beyaza bürüdü.
Şiddetli yağış sırasında vatandaşlar araçlarını ve hayvanlarını korumak için büyük çaba harcadı.
Dolu tanelerinin ceviz büyüklüğünde olması dikkat çekti.
KİRAZ ÜRETİMİ SIKINTIYA GİRDİ
Bölgede bazı tarım alanları ve meyve bahçeleri de doludan nasibini aldı.
Kiraz ağaçlarının çiçeklerinin dolu yağışıyla birlikte döküldüğü gözlendi.
