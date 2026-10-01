Dalında 8-10 lira. Kışın gözdesinde hasat başladı

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, bu yıl hava şartlarının iyi geçtiğini belirterek, "2026 yılı erkenci mandalina hasadına başladık. Bu yıl rekolte iyi, çünkü havalar yağışlı ve iyi geçti, don olmadı. Adana'da 401 bin dönüm alanda mandalina ekili ve bu yıl 1 milyon 165 bin ton rekolte bekliyoruz" dedi.

Hasadın geçmiş yıllara göre yavaş ilerlediğini anlatan Doğan, "Şu anda çalışan paketleme tesisleri yüzde 20 kapasiteyle çalışıyor. Ürünler hiç para etmiyor, fiyatlar çok düşük ve yurt dışı kapıları kapalı. Karadeniz'de gemi trafiği yok. Kara yoluyla gönderim ise çok maliyetli. İstek var ama ürün gönderme şansımız yok. Buruk bir hasat var" ifadelerini kullandı. Erkenci mandalinaların dalında 8-10 liradan alıcı bulduğunu kaydeden Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Şu anda Primasol, Okitsu, Miho Wase, Early ve Marisol cinsi mandalinaların hasadına başlandı. 6 Ekim ise ihraç tarihi olarak belirlendi" diye konuştu. Fiyatların çiftçiyi ve tüccarı tatmin etmediğini söyleyen Doğan, "Çiftçimizin çoğu beklemede. Alışveriş olmadığı için fiyatlar şu anda 8 ila 10 lira arasında" dedi.