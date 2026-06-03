Dalından bedava yiyorlar. Uygulamaya yoğun ilgi var

Çilek bahçesini ziyaret eden vatandaşlar ise uygulamadan memnun olduklarını belirterek, doğal ortamda yetişen çilekleri dalından toplamanın keyifli bir deneyim sunduğunu ifade etti.

Bahçeye gelen çocuklar da uygulama sayesinde eğlenceli vakit geçirdiklerini, istedikleri kadar çilek yiyebildiklerini ve kendi topladıkları çilekleri eve götürdüklerini söyledi.

Doğal tarım deneyimi sunan çilek bahçesi, üreticiye ekonomik katkı sağlarken vatandaşlara da dalından taze meyve toplama imkanı sunuyor.