Dalından tek tek koparılıyor. Bu sene 5 ton hasat bekleniyor, kilosu 400 lira

Yaprak hasadında üreticilerin en fazla dikkat etmesi gereken konunun ilaçlama olduğunu vurgulayan Kiracı, şunları söyledi:

"Yaprakta en önemli kriter kalıntısız üretim gerçekleştirmek. Yaptığımız çalışmalarla bunu ortaya koyuyoruz. Özellikle hasat dönemlerinde ilaç kalıntısına karşı çok dikkatli olunması gerekiyor. Hatta yaklaşık 200 metre mesafedeki ilaçlamalardan bile kalıntı sorunu oluşabileceğini tespit ettik. İlk hasadımız çiçeklenme döneminde 25 Mayıs'ta başladı. Hasat temmuz ayına kadar devam edecek."