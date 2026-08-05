Dalından tezgaha sonra sofraya geliyor. Bağa girerek de topluyorlar
05.08.2026 09:14
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde genç üretici Ahmet Uysal, karayolu kenarında kurduğu satış noktasında dalından koparılan taze meyveleri ve yöresel üzüm ürünlerini yolcularla buluşturuyor. Yolcular ister tezgahtan alışveriş yapıyor ister bağa girerek meyvelerini kendileri topluyor.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde genç üzüm üreticisi Ahmet Uysal, Denizli-Alaşehir karayolu üzerindeki 13 dekarlık bahçesinde yetiştirdiği üzüm ve çeşitli meyveleri kurduğu yol kenarı satış noktasında tüketicilerle buluşturuyor.
Sarıgöl'ün Selimiye Mahallesi'nden geçen Denizli-Alaşehir karayolu üzerinde dikkat çekici bir tabela ile sürücüleri "Sarıgöl'de Taze Meyve Molası"na davet eden Uysal, yol kenarında oluşturduğu çadır satış alanında taze meyvelerin yanı sıra yöresel ürünler de satışa sunuyor.
Bahçesinde altı çeşit üzümün yanı sıra erik, kayısı ve şeftali yetiştirdiğini belirten Ahmet Uysal, "13 dekarlık arazimde erkenci üzüm çeşitleri ile Sultaniye üzümü bulunuyor. Erkenci üzümlerimizi temmuz ayında, Sultaniye üzümünü ise ağustos ayından sezon sonuna kadar satışa sunuyoruz. Ayrıca bahçemizde erik, kayısı ve şeftali de yetiştiriyoruz. Ürünlerimizi doğal yöntemlerle üretiyoruz." dedi.
Yaklaşık dört-beş yıldır yol kenarında satış yaptığını ifade eden Uysal, "Yoldan geçen sürücüler 'Sarıgöl'de Taze Meyve Molası' tabelamızı gördüklerinde çadırımıza uğrayıp mola veriyor. İsteyenler tezgahtan taze meyve satın alıyor, isteyenler ise bağın içine girerek üzüm ve meyvelerini kendi elleriyle topluyor. Bu uygulama özellikle çocuklu ailelerin büyük ilgisini çekiyor." diye konuştu.
Sadece taze meyve satışı yapmadıklarını da vurgulayan genç üretici, "Sezonunda taze üzüm, erik ve kayısı satıyoruz. Bunun yanında kuru üzüm, pekmez, üzüm sirkesi, reçel, üzüm köftesi ve taze bağ yaprağı ile beş litrelik bidonlarda çeşitli üzüm ürünlerini yıl boyunca müşterilerimize sunuyoruz. Böylece hem yolcular keyifli bir mola veriyor hem de doğal ve yöresel ürünlerle buluşuyor." ifadelerini kullandı.
İlerleyen dönemde satış alanını daha da geliştirerek farklı yenilikleri hayata geçirmeyi planladığını belirten Ahmet Uysal, yolculuk yapan vatandaşlara doğal ürünleri doğrudan üreticisinden ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.