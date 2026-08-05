Dalından tezgaha sonra sofraya geliyor. Bağa girerek de topluyorlar

Yaklaşık dört-beş yıldır yol kenarında satış yaptığını ifade eden Uysal, "Yoldan geçen sürücüler 'Sarıgöl'de Taze Meyve Molası' tabelamızı gördüklerinde çadırımıza uğrayıp mola veriyor. İsteyenler tezgahtan taze meyve satın alıyor, isteyenler ise bağın içine girerek üzüm ve meyvelerini kendi elleriyle topluyor. Bu uygulama özellikle çocuklu ailelerin büyük ilgisini çekiyor." diye konuştu.

Sadece taze meyve satışı yapmadıklarını da vurgulayan genç üretici, "Sezonunda taze üzüm, erik ve kayısı satıyoruz. Bunun yanında kuru üzüm, pekmez, üzüm sirkesi, reçel, üzüm köftesi ve taze bağ yaprağı ile beş litrelik bidonlarda çeşitli üzüm ürünlerini yıl boyunca müşterilerimize sunuyoruz. Böylece hem yolcular keyifli bir mola veriyor hem de doğal ve yöresel ürünlerle buluşuyor." ifadelerini kullandı.

İlerleyen dönemde satış alanını daha da geliştirerek farklı yenilikleri hayata geçirmeyi planladığını belirten Ahmet Uysal, yolculuk yapan vatandaşlara doğal ürünleri doğrudan üreticisinden ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.