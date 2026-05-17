Debi yükseldi. Köy arazileri sular altında kaldı

Köy sakinlerinden Murat Akın, yıllardır bölgede yaşadığını belirterek yaşanan taşkının endişe verici boyuta ulaştığını söyledi. Akın, "Doğdum doğalı bu köyde yaşıyorum. 4 Mayıs öğleden sonra sel baskınıyla karşılaştık. O günden beri hala akıyor. Geçen günkü yağmurdan sonra su debisi daha da çoğaldı. Devletimiz bütün imkanlarıyla seferber oldu. İl Özel İdaresi, Devlet Su İşleri, kaymakamlık, tarım ilçe ekiplerini yönlendirdi. Köyde 500 kişi yaşıyor. Hayvanlarımızı kendi imkanlarımızla köy dışındaki başka ahırlara çıkarttık. Tek çaremiz beklemek. Eğer yeniden kuvvetli yağmur yağarsa köyü terk etmek zorunda kalabiliriz" dedi.