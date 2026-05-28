Debisi yükselen ırmak taştı, tarım arazileri sulara gömüldü

28.05.2026 10:32

İHA

Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde etkili olan sağanak yağışların ardından Yıldızeli Irmağı taştı.

Son günlerde aralıksız devam eden yağışlarla birlikte debisi yükselen Yıldızeli Irmağı, bazı noktalarda yatağından çıkarak çevredeki tarım arazilerine yayıldı. 

 

Özellikle ırmak kenarında bulunan ekili alanların büyük bölümünün su altında kaldığı görüldü. 

Taşkın nedeniyle bazı bölgelerde ağaçlık alanlar ve otlaklar da suyla kaplandı.

 

Irmak çevresinde oluşan su birikintileri ve taşkının geniş alanlara yayılması drone ile havadan görüntülendi. 

Görüntülerde, kilometrelerce uzanan tarım arazilerinin su altında kaldığı, bazı noktalarda suyun yol kenarlarına kadar ulaştığı görüldü.

