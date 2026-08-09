Dede mesleği 107 yıldır ayakta. Sabahın ilk ışıklarında önünde kuyruk oluyor

Mesleğe 10 yaşında başladığını belirten pide ustası Şükrü Özsoy, "Dede mesleğimizi babamdan öğrendim. 2004 yılına kadar babamla birlikte yürüttüğümüz bu zanaatı ben devraldım. 3'üncü kuşak olarak sürdürdüğüm mesleği, evlatlarıma öğreterek 4'üncü kuşağa devrettim. Her sabah erken saatlerde hamurumuzu ve tahinimizi hazırlayıp, öğle saatlerine kadar üretim yapıyoruz. Lezzetini bir kez tadan vazgeçemiyor. Sadece ilçemizden değil, çevre ilçelerden de yoğun sipariş alıyoruz. Pidelerimizde kendi ürettiğimiz tahini ve özel kara üzüm pekmezini kullanıyoruz. Her pekmez bu lezzeti vermez. Dedem 1919 yılında başka fırınlarda çırak ve kalfa olarak çalıştıktan sonra 1940'lı yıllarda Cumhuriyet Meydanı'nda kendi iş yerini açmış. Yaşanan yangının ardından 1952 yılında Hacı Hasan Mahallesi'ndeki mevcut fırınımıza geçtik. O günden bu yana kesintisiz hizmet veriyoruz" dedi.

'ÇOCUKLUĞUMUZDAN BERİ BU KUYRUKTAYIZ'

İlçe sakinlerinden Bilal Ersöz ise "Çocukluğumuzdan beri sabahları bu tahinli pide kuyruğuna gireriz. Şehir dışından gelen misafirlerimize de ilk olarak bu asırlık lezzeti ikram ediyoruz" diye konuştu.