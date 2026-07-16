Dededen toruna Fenerbahçe mirası. Görenler dönüp bir daha bakıyor

Reyhanlı ilçesindeki Yeni Mahalle'de 3 katlı apartmanda yaşayan fanatik Fenerbahçeli Cüneydioğlu ailesi, binayı sarı-laciverte boyadı.

Günlük hayatlarında takımlarının formasıyla gezen aile, binanın dış cephesine de Fenerbahçe logosu yerleştirdi. Çevredekilerin dikkatini çeken bina, fotoğraf çektirmek isteyenlerin de uğrak noktası oldu.

Rıdvan Cüneydioğlu (28), Fenerbahçe sevgilerinin babası Cevdet Cüneydioğlu’ndan geldiğini söyledi.

Rıdvan Cüneydioğlu, sadece kendisi ve babasının değil, aile fertlerinin de tamamının Fenerbahçeli olduğunu söyledi.