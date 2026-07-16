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Dededen toruna Fenerbahçe mirası. Görenler dönüp bir daha bakıyor

16.07.2026 14:58

DHA

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Hatay'da fanatik Fenerbahçeli bir aile, apartmanlarını sarı-laciverte boyayıp dış cephesine kulübün logosunu yerleştirdi.

Dededen toruna Fenerbahçe mirası. Görenler dönüp bir daha bakıyor
DHA

Reyhanlı ilçesindeki Yeni Mahalle'de 3 katlı apartmanda yaşayan fanatik Fenerbahçeli Cüneydioğlu ailesi, binayı sarı-laciverte boyadı.

 

Günlük hayatlarında takımlarının formasıyla gezen aile, binanın dış cephesine de Fenerbahçe logosu yerleştirdi. Çevredekilerin dikkatini çeken bina, fotoğraf çektirmek isteyenlerin de uğrak noktası oldu.

 

Rıdvan Cüneydioğlu (28), Fenerbahçe sevgilerinin babası Cevdet Cüneydioğlu’ndan geldiğini söyledi.

 

Rıdvan Cüneydioğlu, sadece kendisi ve babasının değil, aile fertlerinin de tamamının Fenerbahçeli olduğunu söyledi.

Dededen toruna Fenerbahçe mirası. Görenler dönüp bir daha bakıyor 1
DHA

Yaklaşık 10 yıllık olan aile apartmanının son günlerde boyasının yenilendiğini anlatan Rıdvan Cüneydioğlu, “Fenerbahçe sevgisi doğuştan, babamdan geliyor. Babam Fenerbahçe sevgisi nedeniyle adımı da Rıdvan koymuş. Fenerbahçe sevgisi bir başkadır. Bu apartman aile apartmanıdır. Sevgimizden sarı-lacivert renklere boyadık. Doğuştan Fenerbahçeli olan herkesi ziyarete bekliyoruz" dedi.

“DOĞUŞTAN FENERBAHÇELİYİM” 2
DHA

“DOĞUŞTAN FENERBAHÇELİYİM”

Rıdvan Cüneydioğlu'nun kızı Nisa Cüneydioğlu (7) da “Doğuştan Fenerbahçeliyim. Cevdet dedemin sevgisi nedeniyle ben de Fenerbahçeliyim. Takımımı çok seviyorum.” diye konuştu.

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