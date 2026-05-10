Dedesinden öğrendi, köyünde sürdürüyor. Fiyatı bin 500 liraya kadar çıkıyor

Dededen kalma mesleği sürdürdüklerini belirten bal üreticisi Çelebi Çağlar, bu yıl yağışların etkisiyle verim beklentisinin arttığını ifade etti. Çağlar, geçen yıl yaşanan kuraklığın hem çiçeklenmeyi hem de bal üretimini olumsuz etkilediğini belirterek, "Geçen sene kuraklık vardı.

Kuraklıktan dolayı, meyveler olmadı. Bildiğiniz gibi Türkiye genelinde meyve olmayınca, yabani arılar dediğimiz sarı, halk dilinde de bizim buralarda özellikle eşek arısı dediğimiz arılar, kovan arılarımıza, beslenmek amacıyla hücum ettiği için birçok arıcıların, arısına zayiat verdirdi. Çok şükür bizim bir sıkıntımız olmadı." dedi.