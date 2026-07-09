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Çorum'da zamanla yarış. Define arayışı kabusa döndü

09.07.2026 21:17

Son Güncelleme: 09.07.2026 21:23

DHA

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Çorum'da define aramak için mağaraya giren kişi kayboldu. Arama çalışmalarında 60 metreye kadar ilerlendi, ancak kimseye ulaşılamadı.

Çorum'da zamanla yarış. Define arayışı kabusa döndü
IHA

 

Çorum'da merkeze bağlı Kavacak köyü mevkisinde 5 arkadaşıyla birlikte kaçak kazı yapan S.Ş., define aramak için girdikleri mağaradan İ.A.'nın çıkamadığını belirterek jandarmaya haber verdi. 

 

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, kayalık alanda kazı yapılan noktayı tespit etti. AFAD ekipleri de bölgeye yönlendirildi. Başlatılan arama çalışmalarına Kastamonu ve Sivas AFAD ekipleri ile İskilip ilçesindeki bir madende görev yapan tecrübeli madenciler de destek verdi. 

KİMSEYE ULAŞILAMADI 1
IHA

KİMSEYE ULAŞILAMADI

Özel ekipmanlarla mağaraya giren ekipler, dar alanları aşarak yaklaşık 60 metre derinliğe kadar ilerledi.

 

Bir süre sonra gaz dedektörleri insan hayatını olumsuz etkileyebilecek seviyede metan gazı çıkışı tespit etti. Güvenlik önlemleri altında sürdürülen çalışmalarda ekipler, farklı noktalarda detaylı arama gerçekleştirildi.

 

Çalışmalar sırasında kayıp olduğu öne sürülen İ.A.'ya ait herhangi bir iz bulunamadı.

Çorum'da zamanla yarış. Define arayışı kabusa döndü 2
IHA

Ancak mağarada define aramak amacıyla kullanıldığı değerlendirilen şarjlı matkap, testere, sırt çantası ile çeşitli kazı malzemelerine ulaşıldı. 

 

5 KİŞİŞ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI 3
Anadolu Ajansı

5 KİŞİŞ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Yapılan tüm aramalara rağmen mağarada herhangi bir kişiye rastlanmazken, olayla ilgili 5 kişi hakkında kaçak kazı yapması sebebiyle işlem başlatıldığı öğrenildi.

Çorum'da zamanla yarış. Define arayışı kabusa döndü 4
IHA
Çorum'da zamanla yarış. Define arayışı kabusa döndü 5
Anadolu Ajansı