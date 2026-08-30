Defne'de zeytinlik alanda yangın çıktı
30.08.2026 16:23
Hatay'ın Defne ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, Defne ilçesi Tavla Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, alevlerin geniş alana yayılması önlendi.
Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.
Yanan zeytinlik alan ise zarar gördü.
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