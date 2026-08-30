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Defne'de zeytinlik alanda yangın çıktı

30.08.2026 16:23

İHA

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Hatay'ın Defne ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Defne'de zeytinlik alanda yangın çıktı
IHA

Yangın, Defne ilçesi Tavla Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Defne'de zeytinlik alanda yangın çıktı 1
IHA

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, alevlerin geniş alana yayılması önlendi.

Defne'de zeytinlik alanda yangın çıktı 2
IHA

Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.

 

Yanan zeytinlik alan ise zarar gördü.

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