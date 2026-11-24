İş bölümü yaptıklarını söyleyen Elif Berberoğlu "Sabahın erken saatlerinde başlayan tüm çalışmalarımızda kadınlarımız çok büyük emek vererek ortaya muhteşem lezzetler çıkarıyor. Bölgemizin narı ekşi yapımına çok uygundur. Deli nar ağaçlarında doğal olarak yetişir ve değişik bir lezzeti vardır" dedi.

Büyüklerinden öğrendikleri usulde nar ekşisini elde ettiklerini dile getiren Meryem Doğu, "Narları tanelendikten sonra, suyunu sıkarak tavalarda kaynatıyoruz. Yaklaşık 6 saat süren bir kaynatma yapıyoruz. Zaman zaman kaynayan suyu karıştırarak havalandırıyoruz. Üzerinde tortu olmasın ve parlak olsun diye bunu yapıyoruz. Gelecek nesillere nar ekşisi yapımını aktarmak için atalarımızdan annelerimizden, ninelerimizden gördüğümüz bu işlemlerin aynısını yapıyoruz" ifadelerini kullandı.