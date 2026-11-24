Değişik bir lezzetli var. Tahta kaşıkla vurularak çıkarılıyor, 6 saat kaynatılıyor
24.11.2026 14:26
Son Güncelleme: 24.11.2026 14:29
Denizli'nin Güney ilçesinde doğada kendiliğinden yetişen narlar, geleneksel yöntemlerle ekonomiye kazandırılıyor.
Güney Kadın Kooperatifi üyesi kadınlar tarafından imece ile yapılan çalışmayla, doğada kendiliğinden yetişen ağaçlardan elle toplanan narlar, tahta kaşıkla vurularak tanelerinin dökülmesi sağlanıyor.
Yapılan işlemlerin ardından odun ateşinde saatlerce tavalarda kaynatılan nar suyu koyulaşmaya başlamasının ardından, cam şişelerde satışa sunuluyor.
Güney ilçesinin deli narlarının ayrı bir lezzeti olduğunu belirten Elif Berberoğlu, kadınlar arasında imeceyle nar ekşisi ürettiklerini ifade etti.
İş bölümü yaptıklarını söyleyen Elif Berberoğlu "Sabahın erken saatlerinde başlayan tüm çalışmalarımızda kadınlarımız çok büyük emek vererek ortaya muhteşem lezzetler çıkarıyor. Bölgemizin narı ekşi yapımına çok uygundur. Deli nar ağaçlarında doğal olarak yetişir ve değişik bir lezzeti vardır" dedi.
Büyüklerinden öğrendikleri usulde nar ekşisini elde ettiklerini dile getiren Meryem Doğu, "Narları tanelendikten sonra, suyunu sıkarak tavalarda kaynatıyoruz. Yaklaşık 6 saat süren bir kaynatma yapıyoruz. Zaman zaman kaynayan suyu karıştırarak havalandırıyoruz. Üzerinde tortu olmasın ve parlak olsun diye bunu yapıyoruz. Gelecek nesillere nar ekşisi yapımını aktarmak için atalarımızdan annelerimizden, ninelerimizden gördüğümüz bu işlemlerin aynısını yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
"BİN BİR EMEKLE ÜRETİP SOSYAL MEDYADA SATIŞA SUNUYORLAR"
Güney Kadın Kooperatifi Başkanı Fatma Ereşmeli, Güneyli kadınların bin bir emekle ürettiği nar ekşisini sosyal medya hesaplarından satışa sunduklarını ifade ederek, "Çok lezzetli ve hijyenik şartlarda Güneyimizin bereketli topraklarında tamamen organik olarak yetişen gıda ürünlerinden elde ürettiğimiz ürünlerimizi satın alarak kadın emeğinin değerlendirilmesine katkı sağlayabilirsiniz" şeklinde konuştu.
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