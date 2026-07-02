Deneyenlerin çoğu yarı yolda pes ediyor. Ankara'nın ünlü yokuşunda bu kez robot süpürgeler şansını denedi
02.07.2026 08:38
Özellikle yağışlı havalarda neredeyse hiçbir aracın çıkamadığı yokuş, sosyal medyada fenomen haline geldi. Otomobilini alıp giden birçok kişi yarı yolda pes etti. Yokuşta bu kez şansını deneyenler, robot süpürgeler oldu.
Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Seyranbağları Mahallesi'nde özellikle yağışlı havalarda araçların çıkamadığı dik rampa, sürücülere zor anlar yaşatıyor.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bazı araçların yokuşu çıkmakta zorlandığı görülüyor.
Özellikle yağış sonrası kayganlaşan zeminde yaşanan mücadele, sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekiyor.
“Yokusgurmesi” kullanıcı adıyla tanınan Atilla Karaca, buradan paylaştığı videolarla kısa sürede fenomen oldu.
Karaca'nın paylaştığı son videoda araçlar değil, robot süpürgeler yer aldı. Siyah süpürgenin, beyazlardan hızlı ilerlediği ve daha fazla yol katettiği görüldü.
Ancak bu sırada yoldan geçen araç nedeniyle robot süpürgeler durmak zorunda kaldı. Üçü de yokuşu tamamlayamadı.