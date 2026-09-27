Deniz suyu havadan sıcak

Kentte eylül ayının son günlerinde sıcak etkisini sürdürürken, deniz suyu sıcaklığı, hava sıcaklığının üzerinde seyretti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, şehir merkezinde hava sıcaklığı en düşük 22, en yüksek 28 derece ölçülürken, şehirde bulutlu hava hakim oldu.