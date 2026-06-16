Kentte deniz yok, 49 ülkeye balık ihraç ediyorlar. "İnsanlara garip geliyor"

İç Anadolu Bölgesi'nin önemli sanayi ve ticaret kentlerinden biri olan Kayseri'de üretilen Türk somonları, dünyanın birçok ülkesine ihraç edilerek ülke ekonomisine milyonlarca dolarlık katkı sağlıyor.

Denize kıyısı olmayan Kayseri’nin iç sularında yetiştirilen Türk somonları başta Rusya ve ada ülkeleri Japonya ile İngiltere olmak üzere 49 ülkeye ihraç ediliyor.

Kentte, enerji üretimi, tarımsal sulama ve içme suyu ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Kızılırmak Nehri üzerinde kurulan Yamula Barajı’nda üretim yapan işletmede haziran ayı başlarında başlayan somon hasadı, ay sonuna kadar sürüyor. Kafesler kıyıya çekilip somon balıkları hasat öncesi hazır edilen özel kamyonlara yükleniyor. Burada şoklaması yapılan balıklar, ilgili tesislere götürülüp ihraç ediliyor.