Denizli'de büyük yangın: Çok sayıda itfaiye sevk edildi
03.06.2026 15:38
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı. Yangın nedeniyle oluşan dumanlar gökyüzünü sardı.
Anadolu Ajansı
Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir kauçuk fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Kale Mahallesi'ndeki kauçuk fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Anadolu Ajansı
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Anadolu Ajansı
Öte yandan fabrikadan yükselen siyah duman kentin birçok yerinden görülüyor.