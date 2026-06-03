Denizli'de büyük yangın: Çok sayıda itfaiye sevk edildi

03.06.2026 15:38

AA

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı. Yangın nedeniyle oluşan dumanlar gökyüzünü sardı.

Denizli'de büyük yangın: Çok sayıda itfaiye sevk edildi
Anadolu Ajansı

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir kauçuk fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

 

Kale Mahallesi'ndeki kauçuk fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Denizli'de büyük yangın: Çok sayıda itfaiye sevk edildi 1
Anadolu Ajansı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

 

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Denizli'de büyük yangın: Çok sayıda itfaiye sevk edildi 2
Anadolu Ajansı

Öte yandan fabrikadan yükselen siyah duman kentin birçok yerinden görülüyor.

 

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