Depoda 2 ay bozulmadan dayanıyor. Yazın 10 liraya düşmüştü, şimdi fiyatı fırladı
07.09.2026 11:26
Bursa Gürsu'da yazın arz fazlası nedeniyle tarlada 10 liraya kadar gerileyen nektarin geç dönem hasadıyla yüzleri güldürdü.
Türkiye'nin şeftali ve nektarin üretiminde önde gelen merkezlerinden Bursa'nın Gürsu ilçesinde nektarin fiyatları Temmuz ve ağustos aylarında yaşanan yoğun arz nedeniyle 10 liraya kadar düştü.
Yaz döneminde tüm çeşitlerin aynı anda olgunlaşması ve ihracatın zayıf kalması nedeniyle çakılan fiyatlar, tarlada ürünün bitme noktasına geldiği geç dönemde arz-talep dengesinin kurulmasıyla yeniden yükselişe geçti.
"GEÇ DÖNEM ÜRETİCİSİ DAHA ŞANSLI"
Piyasadaki fiyat hareketliliğini değerlendiren Gürsu Ziraat Odası Meclis Üyesi Mehmet Yıldırım, “Yaz döneminde ürün boldu. İhracat olmadığı için mal tüccarın elinde kaldı ve piyasayı düşürdü. Şimdi tarlada ürün bitti, geçici cinsler piyasayı hareketlendirdi. 10 liraya kadar düşen nektarin dalında 30-40 liralara çıktı.” dedi.
Yıldırım, sözlerine “Geç dönem üreticisi orta dönem üreticisine göre daha şanslı çünkü piyasada nektarin kalmadı. Dalında 30 liradan verdik, hasadını tüccar yapıyor. İşçilik ve girdi maliyetleri geçen yıla göre çok yükseldiği için bu fiyatlar aslında maliyeti ancak karşılıyor ama yine de 10 liraya kıyasla iyi bir seviyedeyiz.” diye devam etti.
"PİYASADA ÜRÜN AZALINCA GEÇ DÖNEM YÜZÜMÜZÜ GÜLDÜRDÜ"
Çiftçi İsmet Yıldırım ise yazın fiyatların dip yaptığına dikkati çekerek, "Ağustos ayında tüm çeşitler aynı anda olgunlaşınca fiyatlar adeta çakıldı ve orta dönem üreticimiz çok üzüldü. Şu anda son döneme yakın geçici cinslerin hasadını yapıyoruz. Piyasada ürün azaldığı için geç dönem nektarin hem üreticiyi hem de tüccarı memnun etti. Bu cinslerin yurt dışı pazar değeri ve dayanıklılığı yüksek olduğu için fiyatlar yükselişe geçti." dedi.
Şeftali ve nektarine kıyasla soğuk hava depolarında 2 ay bozulmadan dayanabilen geçici nektarinler; Rusya, Azerbaycan, Balkanlar ve Orta Asya pazarlarına ihraç ediliyor.
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