Depremde zarar gören kale restore ediliyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, kalenin şehrin tarihine, kültürüne ve Milli Mücadele ruhuna tanıklık etmiş önemli bir miras olduğunu belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği içerisinde kaleyi özgün dokusuna uygun şekilde yeniden ayağa kaldırdıklarını ifade eden Görgel, restorasyon tamamlandığında Kahramanmaraş Kalesi'nin vatandaşlar ile yerli ve yabancı ziyaretçiler için daha güvenli, düzenli ve nitelikli bir ziyaret alanı olacağını kaydetti.