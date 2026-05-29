Depremzede Meyra altın madalya kazandı. "Hedefim milli forma"

Meyra Apaydın, küçük yaşlarda tekvando sporuna başladığını ve deprem sonrasında yaşadığı psikolojik zorluklara rağmen spordan kopmadığını anlattı.

Çerkezköy'e geldikten sonra spora daha sıkı sarıldığını belirten Apaydın, yaşadığı acıları spor sayesinde atlattığını söyledi.

Apaydın, "Daha çok çalıştım, hırs yaptım ve asla pes etmemeyi öğrendim. Başarımın arkasında büyük emekler var. Ailem ve antrenörlerimin desteğini hiçbir zaman unutamam. En büyük destekçilerim; annem, ablam ve antrenörüm Bilal Güzel. Her zaman arkamda durdular. Bana inandılar. Ben de onların desteğiyle çalışmalarıma hiç ara vermedim" dedi.

Eğitim hayatını Şehit Kadir Dadaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sürdürdüğünü belirten Apaydın, okul yönetimi ve öğretmenlerinin de her zaman yanında olduğunu ifade etti. Apaydın, desteklerinden dolayı okul müdürü Fatih Tellioğlu başta olmak üzere tüm öğretmenlerine teşekkür etti.