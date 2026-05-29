Depremzede Meyra altın madalya kazandı. "Hedefim milli forma"
29.05.2026 09:47
2023'teki depremden sonra ailesi ile birlikte Malatya'dan Tekirdağ'a taşınan lise öğrencisi Meyra Apaydın, kick boksta Turkish Open WAKO World Cup'a katılarak Kick Light Yıldız Kızlar kategorisinde 60 kiloda birincilik elde etti.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlere 6 kişilik Apaydın ailesi, memleketleri Malatya'da yakalandı.
Depremde evlerinde hafif çatlaklar oluşan anne ve baba ve 4 çocuktan oluşan aile, deprem psikolojisinden uzaklaşmak için akrabalarının da desteğiyle 3 yıl önce Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine yerleşti.
Baba bir fabrikada işe girdi; ailenin çocuklarından Meyra Apaydın, spor yönelip tekvando yapmaya başladı. Meyra Apaydın, okul müsabakalarında birincilikler ve Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda 3'üncülük elde etti.
Çerkezköy Şehit Kadir Dadaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Meyra Apaydın, daha sonra antrenörlerinin de önerisiyle kick boksa yöneldi.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki il seçmelerinde birinci olan Meyra Apaydın, nisan ayında Diyarbakır'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda başarı göstererek şampiyonluk kazandı.
Meyra Apaydın, mayıs ayında Antalya'da organize edilen Turkish Open WAKO World Cup'a katılarak Kick Light Yıldız Kızlar kategorisinde 60 kiloda birincilik elde etti.
Türkiye'nin yanı sıra birçok ülkeden sporcuların katıldığı şampiyonada altın madalyaya ulaşan Meyra Apaydın, uluslararası turnuvada gelen şampiyonluğun mutluluğunu yaşadı.
Meyra Apaydın, küçük yaşlarda tekvando sporuna başladığını ve deprem sonrasında yaşadığı psikolojik zorluklara rağmen spordan kopmadığını anlattı.
Çerkezköy'e geldikten sonra spora daha sıkı sarıldığını belirten Apaydın, yaşadığı acıları spor sayesinde atlattığını söyledi.
Apaydın, "Daha çok çalıştım, hırs yaptım ve asla pes etmemeyi öğrendim. Başarımın arkasında büyük emekler var. Ailem ve antrenörlerimin desteğini hiçbir zaman unutamam. En büyük destekçilerim; annem, ablam ve antrenörüm Bilal Güzel. Her zaman arkamda durdular. Bana inandılar. Ben de onların desteğiyle çalışmalarıma hiç ara vermedim" dedi.
Eğitim hayatını Şehit Kadir Dadaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sürdürdüğünü belirten Apaydın, okul yönetimi ve öğretmenlerinin de her zaman yanında olduğunu ifade etti. Apaydın, desteklerinden dolayı okul müdürü Fatih Tellioğlu başta olmak üzere tüm öğretmenlerine teşekkür etti.
"HEDEFİM MİLLİ FORMA"
En büyük hayalinin milli takım forması giymek olduğunu söyleyen Meyra Apaydın, "Hedefim; milli takıma girerek ülkemi uluslararası şampiyonalarda en iyi şekilde temsil etmek. Bayrağımızı daha yüksek yerlere taşımak istiyorum. Bunun için azim ve disiplinle çalışmaya devam edeceğim. Gençler mutlaka spora yönelsin. Spor öz güven kazandırıyor, disiplinli bir hayat sunuyor ve kötü alışkanlıklardan uzak tutuyor." diye konuştu.