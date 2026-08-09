Dereyi kesip havuz yaptılar. 40 derece sıcağa ilginç yöntem

Dağların arasında bulunan bölgede dereden akan suyun önünü kesen vatandaşlar, suyun birikmesini sağlayarak adeta doğal bir havuz oluşturdu. Oluşturulan havuz, sıcak havadan bunalan ilçe sakinlerinin serinlemek için tercih ettiği noktalardan biri haline geldi.

Doğayla iç içe bir ortamda oluşturulan havuzda çocuklardan gençlere, yaşlılardan ailelere kadar çok sayıda vatandaş yüzerek serinliyor. İlçede vatandaşlar, günün en sıcak saatlerinde dere kenarında vakit geçirerek hem serinliyor hem de doğanın tadını çıkarıyor.

Bölgede ortaya çıkan görüntüler ise adeta yazlık tatil merkezlerini aratmıyor. Dere suyunda yüzen çocuklar, suya giren gençler ve serinlemek için bölgeye gelen aileler renkli görüntüler oluşturuyor.