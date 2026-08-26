Dev kalamar balıkçıları şaşırttı. Kilosunu tahmin edene 5 kasa palamut hediye edecek

Akdeniz'de görülen tür, birkaç senedir küresel ısınma etkisiyle Ege'ye kadar gelebiliyor.

Bu boyutlarda bir dev kalamara dört yıl önce İzmir açıklarında da rastlanmıştı. Balıkçılar, yaklaşık 1 metre boyunda ve 16 kilo ağırlığında iki kalamar yakalamıştı.

O dönem basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Şahin Çakan, şaşkınlığını şu sözlerle dile getirmişti:

“Bunların en büyük ispatı bizim ağlarımıza takılan dev kalamarlar. Karaburun açıklarında balıkçıların ağlarına 1 metre boyunda ve 16 kilogram ağırlığında 2 dev kalamar takıldı. Normalde bizim Ege'de tuttuğumuz kalamarın boyu yaklaşık 15 santimetre. Ben 35 yıllık meslek hayatımda bu türü ilk defa görüyorum.”