Dev kalamar balıkçıları şaşırttı. Kilosunu tahmin edene 5 kasa palamut hediye edecek
26.08.2026 15:57
İstanbul'da bir balıkçı, dev kalamarı kameraya gösterirken takipçilerine "Bunların kilosunu ilk bilene tam beş kasa palamut hediye." diye seslendi.
İstanbul Gürpınar Balık Hali'nde faaliyet gösteren Karasu Yemen Grup Su Ürünleri'nin Instagram hesabında esprili bir video paylaşıldı.
Dev kalamarın kameraya gösterildiği videoda balıkçının, “Adam boyunda. Böyle bir şey denizleri bırakın okyanuslarda bile nadir rastlanır.” dediği duyuldu.
Balıkçının söyledikleri bununla da sınırlı kalmadı.
Yanına gelen bir kişiye hayvanı göstererek “Matbaalar mürekkebinin peşinde.” diyen balıkçı, takipçilerine de şöyle seslendi:
"Bunların kilosunu ilk bilene tam beş kasa palamut hediye."
Balıkçı, arkadaşının isteği üzerine sayıyı altı kasaya çıkardı.
Akdeniz'de görülen tür, birkaç senedir küresel ısınma etkisiyle Ege'ye kadar gelebiliyor.
Bu boyutlarda bir dev kalamara dört yıl önce İzmir açıklarında da rastlanmıştı. Balıkçılar, yaklaşık 1 metre boyunda ve 16 kilo ağırlığında iki kalamar yakalamıştı.
O dönem basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Şahin Çakan, şaşkınlığını şu sözlerle dile getirmişti:
“Bunların en büyük ispatı bizim ağlarımıza takılan dev kalamarlar. Karaburun açıklarında balıkçıların ağlarına 1 metre boyunda ve 16 kilogram ağırlığında 2 dev kalamar takıldı. Normalde bizim Ege'de tuttuğumuz kalamarın boyu yaklaşık 15 santimetre. Ben 35 yıllık meslek hayatımda bu türü ilk defa görüyorum.”