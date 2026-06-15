Dev vinç gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Denizlerde, 2 bin metreden daha derin sularda boru döşeyebilen (pipelaying), ikiz vinç sistemiyle tek seferde 14 bin tona kadar olan devasa yapıları kaldırabilen 198 metre boy, 135 metre yükseklik ve 117 bin 812 groston ağırlığa sahip gemiye Boğaz geçişinde, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kıyı Emniyeti-9, Kurtarma-21, Kurtarma-10, Kurtarma-15, Kurtarma-18 römorkörleri eşlik etti.