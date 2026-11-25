Hüseyin Bücük de eşiyle hayvan sayısını her geçen yıl artırdıklarını belirtti.

Hayvancılığı herkese tavsiye ettiğini ve isteyenlerle tecrübelerini paylaştığını dile getiren Bücük, "Şarole ve montofon cinsi 110 anaç hayvanımız var. Anaçlar bizim için önemli. Bu sayıyı her geçen yıl artırma hedefindeyiz. Bu sene doğacak dişi hayvanlarımızı da anaç olarak kullanmayı düşünüyoruz. Her anaçtan yılda bir buzağı alıyoruz. Son 2 yılda yüzde 1 fire ile üretim yapıyoruz. 200 anaca ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.