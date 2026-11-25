Devlet hibe verdi, o mucize yarattı. 5 Düveyle başladı, 8 yılda tam 209 büyükbaş hayvana ulaştı
25.11.2026 11:52
Edirne'nin Keşan ilçesinde 2018'de Genç Çiftçi Projesi'nden aldığı destekle 5 düveyle hayvancılığa başlayan Bücük ailesi çiftliklerindeki büyükbaş hayvan sayısını 8 yılda 209'a çıkardı.
Beğendik beldesinde yaşayan 41 yaşındaki 3 çocuk annesi Bücük, AA muhabirine, hayvancılığa başlamak için Tarım ve Orman Bakanlığının Genç Çiftçi Projesi'ne başvurduğunu söyledi.
Projeden sağlanan destekle 5 düve alarak eşiyle hayvancılığa başladıklarını anlatan Bücük, sonraki yıllarda kredi ve desteklerden yararlanarak işletmelerini büyüttüklerini belirtti.
ÇOCUKLARI OKULA GÖNDERİP YARDIMA KOŞUYOR
Bücük, sabahları çocuklarını okula gönderdikten sonra eşiyle çiftliğe gidip hayvanların bakım ve kontrollerini yaptıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:
"Ülkemin tarım ve hayvancılığına katkı sağlamak önemli. Kadınlar üretirse Türkiye güçlenir. Çiftçi kazanırsa ülkemiz kazanır, biz yeter ki üretmek isteyelim. Devletimizin destekleriyle aşamayacağımız hiçbir engel yok. Eşimle beraber üretmeye, çiftliğimizi büyütmeye devam edeceğiz."
Bücük, üretime başlamak isteyen kadınlara, "Devletimiz her zaman kadın üreticilerin yanında. Bunu bilsinler, işe koyulmak için korkmasınlar." sözleriyle seslendi.
HEDEF 200 ANAÇ
Hüseyin Bücük de eşiyle hayvan sayısını her geçen yıl artırdıklarını belirtti.
Hayvancılığı herkese tavsiye ettiğini ve isteyenlerle tecrübelerini paylaştığını dile getiren Bücük, "Şarole ve montofon cinsi 110 anaç hayvanımız var. Anaçlar bizim için önemli. Bu sayıyı her geçen yıl artırma hedefindeyiz. Bu sene doğacak dişi hayvanlarımızı da anaç olarak kullanmayı düşünüyoruz. Her anaçtan yılda bir buzağı alıyoruz. Son 2 yılda yüzde 1 fire ile üretim yapıyoruz. 200 anaca ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.