NTV

Devrilen hafriyat kamyonunda sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

11.09.2026 14:12

İHA

Google'da NTV'yi tercih et

Düzce'de yük boşalttığı sırada devrilen hafriyat kamyonunda sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Devrilen hafriyat kamyonunda sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
IHA

Kaza, öğle saatlerinde merkeze bağlı Ağa Mahallesi 1950 Sokak'ta meydana geldi.

 

Edinilen bilgiye göre, İ.A. yönetimindeki 81 AFY 782 plakalı kamyon, taşıdığı inşaat hafriyatını boşalttığı sırada damperi açık halde yan devrildi. Kazada sürücü İ.A. araç içinde sıkıştı.

Devrilen hafriyat kamyonunda sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı 1
IHA

İhbar üzerine olay yerine Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

 

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan İ.A. ilk müdahalesinin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Devrilen hafriyat kamyonunda sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı 2
IHA

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. 

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram
NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun
Google Play
App Store
App Gallery

YASAL UYARI

DÜZCE Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. DÜZCE Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.