Devrilen hafriyat kamyonunda sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
11.09.2026 14:12
Düzce'de yük boşalttığı sırada devrilen hafriyat kamyonunda sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, öğle saatlerinde merkeze bağlı Ağa Mahallesi 1950 Sokak'ta meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, İ.A. yönetimindeki 81 AFY 782 plakalı kamyon, taşıdığı inşaat hafriyatını boşalttığı sırada damperi açık halde yan devrildi. Kazada sürücü İ.A. araç içinde sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan İ.A. ilk müdahalesinin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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