Devrilen traktörün sürücüsünü itfaiye ekipleri kurtardı
25.08.2026 14:34
Aydın'da bir traktör şarampole yuvarlandı. Traktörün altında kalan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
Olay, öğle saatlerinde Aydın'ın Gemencik ilçesinde Balatçık Mahallesi Örtülü mevkiinde meydana geldi.
Sürücü, devrilen traktörün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışmasıyla traktörün altında sıkışan sürücü çıkarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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