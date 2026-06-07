Dik yamaçlarda mesai başladı. Teknolojiye meydan okuyan asırlık gelenek

Gökçepınar köyünde mesai, günün ilk ışıklarıyla birlikte başlıyor.

Dik ve taşlık yamaçlardaki bağlara inen köylülerden Zülfi Şahin, işin yükünü hafifletmek için güne çok erken başladıklarını söyledi. Atlı sabanla toprak işlemenin göründüğü kadar kolay olmadığını ifade eden Şahin, "Arazi fazlasıyla taşlık olduğu için burada yürümek bile zorken, atı doğru yöne sevk etmek de sabanı toprağın derinliklerinde tutmak da büyük bir fiziksel güç gerektiriyor. Güçlü olmak yetmez, atla aranızda bir bağ olması şart. Atalarımızdan ne gördüysek onu yapıyoruz" dedi.