Dikenli dallar arasından elle toplamak çok zor. Hasadı güç, satış fiyatı 150 TL

Saatler sürebilen toplama zahmetine rağmen vatandaşlar, kış aylarında marmelat ve meyve suyu yapmak için kuşburnu toplamayı sürdürüyor. Bu yıl birçok bölgede kuşburnunun bol yetişmesi dikkat çekerken, halde satış fiyatı 70-150 TL arasında değişiyor.

"BU SENE ÇOK FAZLA KUŞBURNU YETİŞTİ"

Hal esnafı Ethem Yıldız, kuşburnunun zahmetli bir şekilde toplandığını ancak faydaları ve farklı tüketim şekilleri nedeniyle tercih edildiğini belirtti.

“Kuşburnu sezonu açıldı, ama eskiye göre şu an rağbet biraz az. Bu sene çok fazla kuşburnu yetişti bütün bölgelerde mevcut. Şu an bol verimli bir kuşburnu sezonu geçiriyoruz. Eskiden kuşburnu olgunlaştırırlardı daha sonra büyük kazanlarda saatlerce kaynatarak marmelat yaparlardı. Kuşburnu vücudun çoğu bölgesine faydalı olan bir meyve. Kuşburnunun çayı yapılır, marmelat yapılır ve tüm şekilde de tüketilebilir. Kuşburnu genellikle İç Anadolu’da Sivas’ın bölgelerinde yetişir. Toplaması çok zahmetli bir meyve, ağacı dikenli ve dağlık bölgelerde yetiştiği için kolay bir iş değil. Çok faydalı bir meyve o yüzden toplama zahmetine insanlar katlanıyor. Kuşburnunun 1-2 aylık tüketim ömrü var. Kuşburnu meyvesini bol bol tüketmek lazım. Çocuklara da öğretip sevdirmek gerekiyor”