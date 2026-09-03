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Dilencinin üzerinden çıkan para şaşırttı

03.09.2026 10:07

DHA

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Şanlıurfa'da zabıta ekipleri tarafından yakalanan İran uyruklu dilencinin üzerinden çıkanlar, ekipleri şaşırttı.

Dilencinin üzerinden çıkan para şaşırttı
DHA

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kent merkezinde vatandaşların duygularını istismar ederek dilencilik yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Dilencinin üzerinden çıkan para şaşırttı 1
DHA

Ekipler, Divan Yolu Caddesi’nde gerçekleştirilen denetimde İran uyruklu kişiyi dilencilik yaparken yakaladı.

ÜZERİNDEN 60 BİN LİRA ÇIKTI 2
DHA

ÜZERİNDEN 60 BİN LİRA ÇIKTI

Zabıta Daire Başkanlığı Hizmet Binasına götürülen kişinin üzerinde 60 bin lira bulundu.

 

İsmi açıklanmayan kişiye 3 bin 700 lira idari para cezası uygulandı.

Dilencinin üzerinden çıkan para şaşırttı 3
DHA

İşlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilen İranlının sınır dışı edildiği öğrenildi.

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