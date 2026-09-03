Dilencinin üzerinden çıkan para şaşırttı
03.09.2026 10:07
Şanlıurfa'da zabıta ekipleri tarafından yakalanan İran uyruklu dilencinin üzerinden çıkanlar, ekipleri şaşırttı.
DHA
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kent merkezinde vatandaşların duygularını istismar ederek dilencilik yapanlara yönelik çalışma başlattı.
DHA
Ekipler, Divan Yolu Caddesi’nde gerçekleştirilen denetimde İran uyruklu kişiyi dilencilik yaparken yakaladı.
DHA
ÜZERİNDEN 60 BİN LİRA ÇIKTI
Zabıta Daire Başkanlığı Hizmet Binasına götürülen kişinin üzerinde 60 bin lira bulundu.
İsmi açıklanmayan kişiye 3 bin 700 lira idari para cezası uygulandı.