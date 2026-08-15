Diyarbakır’da feci kaza. Minibüs devrildi, 3 kişi öldü
15.08.2026 12:38
Diyarbakır'da yol kenarına devrilen minibüste 3 kişi hayatını kaybetti. Kazada 3’ü ağır, 11 kişi de yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Lice-Kulp kara yolu kırsal Karahasan Mahallesi mevkisinde meydana geldi.
Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüs, yol kenarına devrildi.
Kazada olay yerinde iki kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
KURTARILAMADI
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralılardan biri daha kurtarılamadı. Ölen 3 kişinin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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