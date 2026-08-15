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Diyarbakır’da feci kaza. Minibüs devrildi, 3 kişi öldü

15.08.2026 12:38

DHA

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Diyarbakır'da yol kenarına devrilen minibüste 3 kişi hayatını kaybetti. Kazada 3’ü ağır, 11 kişi de yaralandı.

Diyarbakır’da feci kaza. Minibüs devrildi, 3 kişi öldü
DHA

Kaza, sabah saatlerinde Lice-Kulp kara yolu kırsal Karahasan Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

 

Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüs, yol kenarına devrildi. 

Diyarbakır’da feci kaza. Minibüs devrildi, 3 kişi öldü 1
DHA

Kazada olay yerinde iki kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. 

 

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

KURTARILAMADI 2
DHA

KURTARILAMADI

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. 

 

Tedaviye alınan yaralılardan biri daha kurtarılamadı. Ölen 3 kişinin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Diyarbakır’da feci kaza. Minibüs devrildi, 3 kişi öldü 3
DHA

Yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

 

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

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