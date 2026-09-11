Diyarbakır'da hava destekli uyuşturucu operasyonu. 25 bin kök kenevir ele geçirildi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Şube Müdürlüğü ve Havacılık Şube Müdürlüğü ile diğer birimlerin de katılımıyla yürütülen çalışmalarda 25 bin 625 kök kenevir ele geçirildi.