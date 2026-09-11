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Diyarbakır'da hava destekli uyuşturucu operasyonu. 25 bin kök kenevir ele geçirildi

11.09.2026 15:00

İHA

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Diyarbakır'da düzenlenen hava destekli operasyonda, yaklaşık 5 ton uyuşturucu elde edilebilecek 25 bin 625 kök kenevir ele geçirilerek yerinde imha edildi.

Diyarbakır'da hava destekli uyuşturucu operasyonu. 25 bin kök kenevir ele geçirildi
IHA

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı kenevir ekimine yönelik 10 Eylül'de kent genelinde hava destekli operasyon gerçekleştirdi. 

Diyarbakır'da hava destekli uyuşturucu operasyonu. 25 bin kök kenevir ele geçirildi 1
IHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Şube Müdürlüğü ve Havacılık Şube Müdürlüğü ile diğer birimlerin de katılımıyla yürütülen çalışmalarda 25 bin 625 kök kenevir ele geçirildi. 

Diyarbakır'da hava destekli uyuşturucu operasyonu. 25 bin kök kenevir ele geçirildi 2
IHA

Yaklaşık 5 ton skunk/esrar elde edilebileceği belirlenen kenevirler, ekiplerce yerinde imha edildi.

Diyarbakır'da hava destekli uyuşturucu operasyonu. 25 bin kök kenevir ele geçirildi 3
IHA

Arama tarama faaliyetleri boyunca insansız hava araçları (İHA) ve polis helikopteri destek sağladı.

 

Operasyonların devam edeceği belirtildi.

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