Diyarbakır'da korku dolu anlar. Pompalı tüfekle etrafa ateş açtı
04.05.2026 16:05
Son Güncelleme: 04.05.2026 16:53
DHA, AA
Diyarbakır'da sokak ortasında çevreye pompalı tüfekle ateş açan bir genç gözaltına alındı.
Diyarbakır'da öğle saatlerinde korku dolu anlar yaşandı.
Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi Şeyh Bedrettin Caddesi'nde bir kişi pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş açtı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Gözaltına alınan genç emniyete götürüldü. Bir görgü tanığı, zanlının çevreye 5-6 el ateş açtığını belirtti.
Şüphelinin dün ağabeyiyle yaşadığı bir sorun yüzünden bölgede rastgele ateş açtığı öğrenildi.
