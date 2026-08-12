Diyarbakır'da ortaya çıktı. Sırtı insan yüzünü andırıyor
12.08.2026 10:05
Diyarbakır'da kahverengi kokarca böceği sırtındaki desenler ve insan yüzünü andıran görüntüsüyle dikkat çekti.
Diyarbakır'da bir iş yerinde görüntülenen kahverengi kokarca böceği, vatandaşları şaşırttı.
Olay Yenişehir ilçesinde bir telefoncu dükkanında yaşandı.
Bir telefon dükkanı sahibi tarafından fotoğraflanan böceğin sırtındaki desenler, adeta iki göz ve bir ağız varmış gibi görünüyor.
TARIM ZARARLISI BİR BÖCEK
Diyarbakır'da görüntülenen böcek türü, tarım zararlısı olarak bilinen kahverengi kokarca böceği.
iş yerinde görüntülenen böceğin kabuğundaki kahverengi mermerimsi doğal lekeler tesadüfi bir şekilde yan yana gelerek insan silüeti oluşturuyor.
Söz konusu böcek herhangi bir şekilde ısırma ya da sokma vakalarına sebep olmuyor, yalnızca ezildiklerinde çevreye rahatsız edici bir koku bırakıyor.