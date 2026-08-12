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Diyarbakır'da ortaya çıktı. Sırtı insan yüzünü andırıyor

12.08.2026 10:05

İHA

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Diyarbakır'da kahverengi kokarca böceği sırtındaki desenler ve insan yüzünü andıran görüntüsüyle dikkat çekti.

Diyarbakır'da ortaya çıktı. Sırtı insan yüzünü andırıyor
IHA

Diyarbakır'da bir iş yerinde görüntülenen kahverengi kokarca böceği, vatandaşları şaşırttı.

Diyarbakır'da ortaya çıktı. Sırtı insan yüzünü andırıyor 1
IHA

Olay Yenişehir ilçesinde bir telefoncu dükkanında yaşandı.

 

Bir telefon dükkanı sahibi tarafından fotoğraflanan böceğin sırtındaki desenler, adeta iki göz ve bir ağız varmış gibi görünüyor.

TARIM ZARARLISI BİR BÖCEK 2
IHA

TARIM ZARARLISI BİR BÖCEK

Diyarbakır'da görüntülenen böcek türü, tarım zararlısı olarak bilinen kahverengi kokarca böceği.

 

iş yerinde görüntülenen böceğin kabuğundaki kahverengi mermerimsi doğal lekeler tesadüfi bir şekilde yan yana gelerek insan silüeti oluşturuyor.

 

Söz konusu böcek herhangi bir şekilde ısırma ya da sokma vakalarına sebep olmuyor, yalnızca ezildiklerinde çevreye rahatsız edici bir koku bırakıyor. 

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